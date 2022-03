Tidligere racer-direktør i front for 550 Aarhus-virksomheder

Den tidligere direktør for Classic Race Aarhus, Poul Dalsgaard, er tilrådt som ny direktør for Erhverv Aarhus. Poul Dalsgaard har haft flere direktørposter for lokale virksomheder og har desuden et langvarigt medlemskab af Erhverv Aarhus bag sig.

Netop Poul Dalsgaards mangeårige erhvervs- og ledelseserfaring og hans passion for erhvervslivet, kulturlivet og byen har ifølge bestyrelsesformand i Erhverv Aarhus, Terje Vammen, begrundet valget ham.