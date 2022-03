Hvad skal der nu ske i kriseramt parti? Jeg møder op velforberedt i morgen, og så finder vi derfra ud af, hvordan vi organiserer os

Uroen i Enhedslisten og spørgsmålene er udløst af søndagens eksklusion af parti-veteranen og tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen, og Enhedslistens byrådsmedlem Thure Hastrup er sat i stævne til at levere svarene.

»Jeg møder op velforberedt i morgen, og så finder vi derfra ud af, hvordan vi organiserer os,« siger han.

Thure Hastrup blev valgt ind i Aarhus Byråd i 2017 med 544 personlige stemmer. Laura Bryhls fik 4.865 personlige stemmer. Hun er formand for teknisk udvalg, medlem af udvalget for Social Forhold og Beskæftigelse og sidder i Magistraten for Enhedslisten.