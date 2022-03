Aggressiv mand anholdt ved banegårdsplads

En gående patrulje fra Østjyllands Politi stødte natten til torsdag kl. 00.28 på en beruset, højtråbende mand, der gik og sparkede til ting på Banegårdspladsen i Aarhus C. Betjentene tog kontakt til den 25-årig mand og bad ham vise noget ID.

I første omgang gav manden velvilligt en af betjentene sit kørekort, men pludseligt rev han det ud af hånden på ham igen og råbte, at patruljen ikke have ret til at vide, hvem han var, og at de bare kunne anholde ham.