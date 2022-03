Vandflyselskabet Nordic Seaplanes i Aarhus er blevet medejer af det spanske flyselskab Surcar Airlines, som vil flyve vandfly mellem flere kanariske øer.

Et af de to danske Twin Otter-vandfly blev i slutningen af januar fløjet til De Kanariske Øer for at lave demonstrationsflyvninger for de spanske myndigheder. Reaktionen v