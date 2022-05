Kort inden de gik på scenen, dukkede forsanger Sarah Wichmann op.

Til tider under Rigmors danmarksturné i efteråret strøg hun ind i efterfødselsleggings et kvarter efter lydprøven. Nogle gange havde hendes seks uger lille datter, Alberte, lige skidt ud over det hele.

»Hallo, hvor er min guitar? Hvorfor stemmer den ikke?« kunne hun stresset sige til drengene.