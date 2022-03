21/03/2022 KL. 08:02

Loyalitet er hverken noget, man kan vinde eller tabe på plasticstolene på tribune C

Efter et par gode sæsoner, hvor Aarhus-klubben har spillet sig til en topseks-plads i Superligaen, skal klubben nu igen spille om nedrykningspladserne. Men hvad betyder det for fansene, og hvad vil det sige at være AGF-fan? Det tog JP Aarhus på stadion for at undersøge.