På scenen kommer også sanger, sangskriver og producer Thøger Dixgaard, der – måske for nogle – har valgt en lidt overraskende sang. Han skal synge sangen ”Marselisborg” skrevet af 1970’er-kvinderockbandet Sonjas Søstre, og det er en sang, der vist nok opfordrer dronning Margrethe til at give sit slot til folket på grund af det ”boligsvineri, når så mange har så lidt at flytte i”, som det hedder i sangen.