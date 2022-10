Anker Jørgensens mindretalsregering blev i valgperioden afløst af noget så sjældent som en SV-regering

Valgresultatet kunne opfattes som en tillidserklæring til statsminister Anker Jørgensen, som sammen med venstrefløjspartierne og De Radikale kunne samle et flertal på 90 mandater, og den socialdemokratiske mindretalsregering fortsatte også efter valget. Bevægelserne i vælgerskaren var ikke helt så store og dramatiske som ved de to foregående folketingsvalg i 1973 og 1975, men antallet af partier i Folketinget var nu oppe på ikke mindre end 11.

Socialdemokratiet var styrket, men ikke mere, end at man stadig var henvist til at søge forlig med skiftende partier for at opnå brede aftaler, der kunne søge at lempe 1970’ernes økonomiske krise. For at skabe et mere solidt fundament for krisepolitikken blev der i august 1978 dannet en ny mindretalsregering af Socialdemokratiet og Venstre med Anker Jørgensen som statsminister. Bortset fra under verdenskrigene var et sådant regeringssamarbejde mellem venstre og højre side i Folketinget enestående i det 20. århundrede. Modsætningerne mellem de to partier viste sig dog at være for store, og regeringssamarbejdet holdt kun et år.