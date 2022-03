Kasper Steenfeldt Tipsmark sætter sig i direktørstolen hos Gammel Estrup, når kalenderbladet viser 1. maj. Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

Kasper Steenfeldt Tipsmark er ph.d. i historie fra Aarhus Universitet og har tidligere været praktikant og studentermedhjælper ved Dansk Center for Herregårdsforskning, hvor han nu er tilknyttet under sit ph.d.-studie. Han er klar til at føre overtage stillingen fra Britta Andersen, der gennem 22 år var direktør på det historiske museum: