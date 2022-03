Kvinde fundet død uden for Aarhus – 29-årig mand er anholdt

Østjyllands Politi var massivt til stede ved en adresse på Hørretløkken i bydelen Mårslet i det sydlige Aarhus denne lørdag.

Her blev en 33-årig kvinde lørdag morgen fundet død. Politiet vurderer, at dødsfaldet er mistænkeligt og efterforsker sagen som et drab. En 29-årig mand, der har relationer til den dræbte kvinde, er desuden blevet anholdt. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.