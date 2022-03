20-årig anmeldte røveri

Torsdag kl. 15.32 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 20-årig mand, som fortalte, at han var blevet udsat for røveri på Markedsgade i Grenaa. Ifølge den 20-årige havde to fremmede mænd taget kontakt til ham på gaden, og pludseligt holdt den ene en kniv frem og truede ham til at aflevere den mobiltelefon, han gik rundt med i hånden, fremgår det af døgnrapporten.