10/03/2022 KL. 16:26

Måske et sagesløst offer: Søren Koch beskrives som en pligtopfyldende studerende - tirsdag blev han fundet skuddræbt i Viby

Torsdag kom det frem, at offeret for skuddrabet i Viby natten til tirsdag var den 21-årige Søren Koch, der netop var begyndt at læse til bygningskonstruktør. Der er ikke noget, der tyder på, at den dræbte har forbindelse til bandemiljøet, siger politiet.