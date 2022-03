Ukrainske flygtninge skal tilbydes job og uddannelse

Han understreger vigtigheden af at ukrainerne får en så normal hverdag som muligt her i Danmark, hvor de kan tjene deres egne penge og hvor børnene kan fortsætte skole og uddannelse.

Derfor er Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune SOSU Østjylland gået i gang med at tilrettelægge et forløb med intensiv danskundervisning kombineret med et fagligt uddannelsesforløb i pleje og praktisk hjælp.

»Vi forventer, at hovedparten af flygtningene er kvinder og at de udgør et bredt udsnit af den ukrainske befolkning, og derfor med stor erfaring fra arbejdsmarkedet, og måske endda inden for sundhedssektoren. Og vi forventer, at de allerede efter et introkursus vil kunne assistere med praktisk hjælp og senere også assistere med visse plejeopgaver – afhængigt af deres faglige baggrund,« siger HR chef Helle Rasmussen i meddelelsen.