Robotarm fanger affald på afveje

»Alt for meget affald er endt i åen i stedet for i skraldespanden i løbet af 2021 – som endda har været et år præget af corona-nedlukninger. Udover at anlægget ved Dokk1 har forhindret, at store mængder mundbind, takeaway-emballage mv. er endt i verdenshavene, kan analyser af det indsamlede affald hjælpe os til at lave målrettede og forebyggende indsatser. Vi kan f.eks. gå i direkte dialog med de steder og aktører, som står bag de produkter, der i større mængder ender i åen,« siger kommunens bylivschef, Kim Gulvad Svendsen.