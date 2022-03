Sværm af badegæster

Svend Erik Kristensen, der er formand for Beskyt Aarhusbugten og imod havneudvidelsen, mener, at det er forkert at kalde Tangkrogen uegnet til badning:

»På en sommerdag er der jo en sværm af badegæster ved Tangkrogen, og hvis den er uegnet til badning, så burde man da sætte et skilt op, der fraråder badning. Vi ved godt, at der kan komme bakterier i vandet ved kraftige regnskyl, men mit gæt er, at det kun sker meget få dage om året,« siger han og fortsætter: