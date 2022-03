En mand er fundet skuddræbt i en bil tæt på Aarhus

Ikke langt fra findestedet, for enden af Ormslevvej, har politiet fundet en udbrændt VW Golf Variant, som var påmonteret stjålne nummerplader. Politiet har mistanke om, at bilen kan have forbindelse til drabet.

Østjyllands Politi ønsker at høre fra vidner, som har været nær krydset i tidsrummet mellem klokken 00.50 og klokken 01.11. Derudover er politiet interesseret i oplysninger om den udbrændte bil.

Politiet er blandt andet interesseret i at høre fra personer, som måtte ligge inde med videovervågningsbilleder fra Ormslevvej, hvor den udbrændte Golf Variant blev fundet.