31 klip uddelt under færdselskontrol i det vestlige Aarhus

Mens færdselsfolkene var på kontrol, stødte de tilfældigvis ind i en 17-årig ung mand, som var efterlyst efter at have stukket af fra en sikret institution. Den unge mand forsøgte at stikke af til fods, men en færdselsbetjent fik ham indhentet.

Da han havde en klump hash på sig, blev han sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, inden han blev kørt tilbage til institutionen.

Færdselsindsatsen foregik mellem klokken 10.30-16.30, og det gav følgende samlet resultat: