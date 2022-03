Kulturrådmanden ønsker et klart svar: Hvornår må en russisk kunstner optræde på en dansk kulturscene?

»Det nytter ikke noget, at vi sidder ude i kommunerne og har hver sin holdning til, hvordan det skal være. Vi skal have ens retningslinjer,« mener kulturrådmanden, der ikke ønsker at træffe beslutninger på baggrund af politiske tilkendegivelser.

En ny beslutning kan nærme sig for Rabih Azad-Ahmad. For i slutningen af marts har Aarhus Symfoniorkester ”Tjajkovskijfestival”, hvor bl.a. den russiske pianist Zlata Chochieva skal spille sammen med symfoniorkesteret under ledelse af dets chefdirigent Marc Soustrot.

Koldt vand i blodet

Musikchef Jesper Nordin har ikke planer om at aflyse festivalen, som også har den russiskfødte violinist Alexander Sitkovetsky på programmet.

»Vi forsøger at slå koldt vand i blodet lige nu, med tanke på, at vi intet reelt kan vide om, hvordan krigen udvikler sig over de kommende to uger. Som det ser ud lige nu og med de retningslinjer, som vi har at forholde os til, ser vi på nuværende tidspunkt intet til hinder for at vores ”Tjajkovskijfestival” gennemføres som oprindeligt planlagt,« skriver han i en mail til JP Aarhus.