46-årige Flemming Pedersen står og ryger en cigaret, mens han læner sig op ad bagenden på sin røde Skoda. Han står og kigger ud i aftenmørket over en byggeplads, der ligger ved siden af.

Her har stået her i fire timer og ventet på, at en sort dobbeltdækkerbus skulle dreje om hjørnet i industrikvarteret i Risskov nord for Aa