Århundredets revolution starter fredag

I år er der også mere end 50 arrangementer, som samarbejdspartnere har planlagt. Kulturkapellet har fx sammen med Fritter, Fadøl og Forestilling den nye opsætning “Justice Warriors“ på programmet, og der er udstillinger i Knuds Kiosk og Ungdomskulturhuset. LiteratureXchange og bibliotekerne sætter fokus på litteratur. Der er morgensang hele ugen i Aarhus Domkirke, filmvisning i Det Grønlandske Hus, poetry slam på Godsbanen og KØN har et stort program den 8. marts på Kvindernes Internationale Kampdag. Og meget meget mere.

»Efter at have holdt et års pause på grund af corona, så har det været overvældende hvor mange af byens aktører, der bakker op om festivalen. Og der er kommet mange nye med, som virkelig beriger programmet. Det er derfor med stor glæde, at vi i år kan fejre 10-års med vores gode partnere – nye som gamle«, siger projektchef Joakim Quorp Matthiesen i pressemeddelelsen.