Det er faktisk uforståeligt, at Tine Derya Akkaya har overskud til at lade sig interviewe. Den 40-årige mor til to fik for få uger siden diagnosen knoglemarvskræft, og har lige været igennem et intensivt kemoforløb og ved i skrivende stund ikke, om hun overlever. Der er meget, der skal gå op i en højere enhed – lægerne taler sågar om held.