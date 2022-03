Mens den omfattende svindelsag i Østjysk Bolig er vurderet til at være i en størrelsesorden på mindst 15-20 mio. kr., har prisen for at kulegrave den mulige snyd passeret 10 mio. kr.

Det viser den almene boligforenings 2020-regnskab, som grundet svindelsagen først blev offentliggjort i december.