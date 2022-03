Bestseller-direktør donerer 100 millioner til Ukraine

Den militære aktion i Ukraine har forårsaget en humanitær krise i landet. Derfor vil familievirksomheden Heartland tilkendegive og forpligte sig til at støtte den humanitære indsats i landet, fortæller Anders Holch Povlsen:

»Det er på alle måder forfærdeligt og ubærligt, hvad Ukraines befolkning går igennem. Og selv om vores bidrag blot er et ydmygt forsøg på at hjælpe og støtte, hvor vi kan, håber vi, den samlede donation – over tid – vil gøre en forskel. Det, der sker disse dage i Ukraine, og resultatet deraf, er så betydningsfuldt for hele verden, og vi har alle meget at kæmpe for. Vores solidaritet og vores sammenhold har aldrig været vigtigere, ligesom vores værdier forpligter os til at handle.«