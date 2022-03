Han afventer den endelige forundersøgelse, men er allerede gået ind i debatten.

»Jeg håber virkelig, at der bliver tid til, at vi kan blive hørt og ikke blot skal køres over med en hurtig beslutning i Folketinget,« siger borgmesteren.

Enorm støjplage

Næstformand Anna Dyrvig, Østjyder mod Kattegatforbindelsen, hæfter sig ved, at forbindelsen vil generere rigtig meget trafik, og det – uanset hvilken løsning, det måtte ende med – bliver tale om et meget dyrt projekt. Desuden bliver forbindelsen ifølge Anna Dyrvig aldrig bæredygtig.

»En CO 2 -udledning på godt 3 mio. tons, som kan indhente 0,7 tons i den sparede kørte tid over Fyn går ikke i nul. Det er et massivt CO 2 -udledende projekt,« fastslår hun.

Østjyder mod Kattegatforbindelsen mener også, at forbindelsen vil ødelægge ø-miljøet på Samsø.

»Samsø står til at blive en trædesten for nogle mennesker, som gerne vil hurtigt mellem Aarhus og København. Det er det, det hele har handlet om, men prisen bliver, at samsingerne lige som alle andre langs linjeføringen vil blive enormt plaget af støj. Det vil give et voksende sundhedsproblem, som der skal findes nogle seriøse løsninger på.«

Østjyder mod Kattegatforbindelsen har kørt alle kanoner i stilling til, at den endelige forundersøgelse inden længe bliver offentliggjort.

»Vi forventer, at der nu kommer en borgerinddragende proces, hvor der bliver mulighed for at høre forskellige parter. Vores holdning er, at projektet skal lægges i graven,« siger hun.