Andres Faundez og Amanda Torp mødtes for første gang mandag, efter de havde skrevet sammen til langt ud på aftenen søndag. Mandag blev det hele sat i stand. De fik anskaffet en nøgle til et lager på Arresøvej i Risskov, og efter et opslag på Facebook tikkede beskederne ind, og et stort antal velmenende danskere strømmende til lageret for at aflevere ting til de trængte i Ukraine.

»Folk har hjulpet og talt på kryds og tværs. Vi har fået kæmpe opbakning,« siger Andres Faundez på en telefonforbindelse fra bussen nær den ukrainske grænse..