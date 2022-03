Tøj, legetøj, personlige fornødenheder som tandbørster og kontanter har forskellige tilbudt familien. En genbrugsbutik har sågar kontaktet Karoline Kurtzmann og meddelt, at når hun har dannet sig et overblik over, hvad hun mangler, kan hun bare komme og hente.

»Vi er blevet væltet af folk, som gerne vil hjælpe. Det er dejligt og overvældende,« fortæller Karoline Kurtzmann, der er præstelærling i frikirken Aarhus Vineyard, som ligger på Møllevangs Allé i Aarhus N.

Den ukrainske familie kender et medlem af kirkens københavnske afdeling, og det er derigennem, at Aarhus Vineyard er blevet involveret, men det er ikke fremmed for dem i kirken at samle ind. Det gør de f.eks. hvert år til jul, hvor de donerer legetøj til trængte familier.