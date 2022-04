02/04/2022 KL. 12:08

For abonnenter

Buerne ved Gustav Holms Vej

Bl.a. fordi der var plan om en sporvogn til Vejlby/Risskov, byggede Århus Sporveje en terminal ved Gustav Holms Vej. Sporvognen kom dog aldrig, men det gjorde trambusserne, der fik et unikt og selvbærende garageanlæg tegnet af C.F. Møller. Anlægget er i dag jordet for at give plads til boligblokke, men tre de engang fem bærende buer er bevaret, men bærer i dag kun på minderne.