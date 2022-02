»Vi har ingen interesse i, at der bliver sendt penge til Rusland, og at de føler, at deres fremfærd accepteres,« siger Anders Hansen.

Tendensen spredes

Ligesom Salling Group og de aarhusianske spiritusforretninger har Coop og Rema 1000 også valgt at boykotte russisk-importerede varer.

Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, har til Finans oplyst, at kæden stopper samhandel, fordi den ikke ønsker at støtte Rusland og den krig, landet fører.

På samme måde boykotter Rema 1000 russiske varer. På Twitter oplyser kommunikationschef Jonas Schrøder, at kæden har et par varer fra Rusland, men at kæden stopper samhandlen nu på grund af situationen mellem Ukraine og Rusland.