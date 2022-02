Indkøbsvogn fyldt med flasker væltede ud på fortovet

Søndag kl. 07.30 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at to personer gik rundt med hver sin indkøbsvogn fyldt med pantflasker ved Jægergårdsgade i Aarhus. Den ene af vognene var væltet nær krydset ved Bülowsgade, hvor der nu lå en stor bunke glasskår på fortovet.

Betjentene kørte mod Rema1000 på Frederiks Allé, som var det nærmeste sted med en flaskeautomat. Her stod den ene af personerne med de to indkøbsvogne fyldt med pantflasker. Han erkendte, at han og en kammerat havde tabt en masse flasker på vejen.

Den 34-årige mand blev derfor sigtet for at forstyrre den offentlige orden og fik besked på at gå tilbage og påbegynde oprydning af glasskårene. Patruljen kørte herefter fra stedet og fik vagtcentralen til at kontakte Aarhus Kommune med henblik på at assistere med oprydningen.