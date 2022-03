Man ser det nok kun, hvis man ved det, men tagrejsningen på de to første huse i Badehusene på Aarhus Ø er ekstra høj. Inspirationen er hentet i et kirketårn, for det er Aarhus Domkirke, der har købt de to nu sammenlagte huse.

»I sin tid blev det diskuteret, om der skulle være en kirke på Aarhus Ø, så det ville blive et nyt