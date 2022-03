Fodboldikon: Hvis én ting var anderledes, var Jack Wilshere ikke kommet til Danmark

Jack Wilshere er skiftet til en klub med navn efter et wi-fi-kodeord.

Sådan muntrede adskillige briter sig på sociale medier over hans skifte til Aarhus Gymnastikforening. Ja, det er nok heller ikke helt nemt at udtale som engelsktalende, men de er nok ikke klar over, at klubben altid blot benævnes AGF.