»På grund af den nuværende situation besluttede vi at aflyse koncerten i aften. Det meget triste dage, og vi er dybt bekymrede for alle involverede menneskers velbefindende. Vi håber og beder for en hurtig og fredelig løsning,« udtaler Anna Netrebko og hendes ægtefælle Yusif Eyvazov, som hun skulle have optrådt med, i pressemeddelelsen.

Ifølge TV2 Østjylland er Anna Netrebko ven af den russiske præsident Vladimir Putin og har i flere sammenhænge offentligt bakket op om præsidenten, hvilket har fået gæster til at boykotte koncerten i Aarhus. Over for TV2 Østjylland bekræftede Musikhuset Aarhus fredag eftermiddag, at det har fået flere henvendelser fra gæster, der ikke ønskede at gøre brug af deres billetter til koncerten.

I sit brev til ministeren understregede Rabih Azad-Ahmad, at han var ude i et »presserende anliggende« og havde behov for »en meget hurtig tilbagemelding«. Således gav han i brevet fredag udtryk for, at han gerne ville have mulighed for at aflyse koncerten i Musikhuset Aarhus, der hører under Aarhus Kommune. Anna Netrebko og Yusif Eyvasov var på programmet sammen med Aarhus Symfoniorkester.