»Situationen i Ukraine er historisk og kræver, at vi står sammen om at sige fra. Normalt er jeg fortaler for, at man holder kultur og politik adskilt, men der er intet normalt i det russiske overgreb, og derfor bør vi sætte ind, hvor vi kan.«

Rådmanden understreger, at han er ude i et »presserende anliggende« og har behov for »en meget hurtig tilbagemelding« . Således gav han i brevet fredag udtryk for, at han gerne ville have mulighed for at aflyse en koncert i Musikhuset Aarhus, som hører under Aarhus Kommune, allerede fredag aften, hvor en af verdens største operasangere, den russiskøstrigske Anna Netrebko og hendes ægtefælle Yusif Eyvasov er på programmet.

Ifølge TV2 Østjylland er Anna Netrebko ven af den russiske præsident Vladimir Putin og har i flere sammenhænge offentligt bakket op om præsidenten, hvilket har fået gæster til at boycutte koncerten i Aarhus. Over for TV2 Østjylland bekræfter Musikhuset Aarhus, at det har fået har flere henvendelser fra gæster, der ikke ønsker at gøre brug af deres billetter til koncerten, men at der på daværende tidspunkt kun var tale om enkelte henvendelser.