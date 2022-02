49-årig forsøgte narkosalg på Snapchat

Onsdag aften blev Østjyllands Politi opmærksom på, at en profil på det sociale medie Snapchat reklamerede med salg af kokain. En betjent foregav derfor at være interesseret køber og kontaktede personen bag profilen og lavede en aftale om, at de to skulle mødes på en adresse i Aarhus C. Det fremgår af døgnrapporten. Klokken 19.42 dukkede en man op på det aftalte sted og tog kontakt til en civilklædt betjent. Da betjenten gav sig til kende, ankom også nogle kollegaer, og den 49-årige mands bil blev ransaget. Ordensmagten fandt bl.a. en kniv og en salgspose med kokain i mandens ene lomme, og på mandens adresse i det nordlige Aarhus fandt betjentene flere salgsposer med kokain, to knive og en machete. Den 49-årige mand blev derfor sigtet for forsøg på salg af narko og for overtrædelse af knivloven.