06/03/2022 KL. 12:00

Selv en operette kan have kedelige numre. Dem har operachefen pillet ud og erstattet med hits

Den Jyske Opera kan i år fejre sit 175-års jubilæum og gør det med en operette, "Greven af Luxembourg". Det gør operachefen med fuldt overlæg: »For mig er der kun to former for musikteater: godt og dårligt.«