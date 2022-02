19-årig anholdt efter færdselsuheld

Ingen personer kom umiddelbart til skade ved uheldet, men en patrulje var kort efter på stedet. Betjentene fik mistanke om, at den 19-årige var påvirket af alkohol, og da hun pustede i alkometeret, viste det en promille over det tilladte.

Et færdselsuheld søndag formiddag i Aarhus C endte med, at en 19-årig kvinde blev anholdt og fik flere sigtelser, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Kl. 9.33 kørte den 19-årige op bag i en bus, der bremsede op i krydset Søndergade/Sønder Allé i Aarhus C.

Da patruljen sigtede hende for spritkørsel og skulle til at anholde hende, gjorde hun kraftigt modstand og råbte adskillige skældsord af dem. Det lykkedes betjentene at få hende ind i patruljevognen, men her fortsatte hun sin aggressive fremfærd og spyttede i retning af den ene betjent, som dog ikke blev ramt.

Det endte med, at den 19-årige ud over spritkørsel, blev sigtet for forsøg på vold mod polititjenestemand, fornærmelig tiltale og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.