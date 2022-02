20-årig med kokain i lommen sigtet

En politipatrulje blev natten til mandag kl. 1.00 opmærksom på en bil med tre mænd, der kørte i høj fart på Gudrunsvej i Brabrand, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Betjentene dirigerede bilen ind til siden, og da den holdt ind, løb føreren derfra, inden patruljen kunne nå at få fat i ham. Tilbage i bilen sad to mænd, som begge blev visiteret, da patruljen havde mistanke om, at de havde stoffer på sig. En 20-årig mand havde en mindre mængde kokain og hash i lommen, og han blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.