24-årig anholdt efter vold mod butiksmedarbejder

En medarbejder i en butik på Banegårdspladsen i Aarhus C anmeldte søndag morgen kl. 6.49, at en kunde havde slået ham i ansigtet, og at gerningsmanden nu blev holdt tilbage af et par vagter, fremgår det af døgnrapporten. En patrulje kørte til butikken, hvor de overtog den tydeligt berusede 24-årige mand, som ifølge personalet på stedet havde kradset og slået den ene medarbejder, der nu havde en mindre flænge i ansigtet. Ifølge medarbejderen havde den 24-årige forgæves forsøgt at betale en sodavand med sit kørekort, men han gik alligevel derfra med den ubetalte sodavand i hånden. Medarbejderen fik standset ham på vej ud, og den 24-årige afleverede sodavanden tilbage. Efterfølgende blev han dog pludseligt aggressiv og slog medarbejderen i ansigtet. Den 24-årige blev anholdt og sigtede for vold.