Eks-rådmand bliver formand for væddeløbsbanen

»Jeg er blevet opfordret til at påtage mig posten. Jeg kan forstå, at der har været drøftelser i bestyrelsen angående, at man gerne ville have en i gåseøjne neutral person til posten og har peget på mig. Det har jeg selvfølgelig tænkt meget over, idet jeg har en alder, hvor jeg er begyndt at afvikle i stedet for at påtage mig nye opgaver, men det endte med, at jeg synes det kunne være en spændende opgave at bruge et par år eller mere på,« siger Hans Halvorsen om baggrunden for at påtage sig posten.

Ikke mindst ser Hans Halvorsen det som spændende at kunne involvere sig i Kongelunden-projektet.