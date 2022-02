Uro i det aarhusianske natteliv - fulde mænd og røg

Lørdag kl. 01.17 blev en 48-årig spirituspåvirket mand fra Aarhus bortvist af personalet på restauration Herr Bartels på Åboulevarden i Aarhus. Men på vej ud fra bareb tog den 49-årige fat i en dørmands jakke, så en jakkelomme gik i stykker. Politiet blev tilkaldt, og da patruljen ankomst, holdt sigtede stadig fat i dørmanden, hvorfor han blev fjernet med magt.

Den 48-årige blev sigtet for overtrædelse af restaurationsloven pga. af denne episode. Som svar stillede den 48-årige sig umiddelbart derefter op foran patruljen og urinerede op ad en husmur, hvilket afstedkom endnu en sigtelse, nemlig for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Patruljen fra Østjyllands Politi forsøgte at få manden til at gå fra stedet, hvilket han nægtede. Efter gentagne forsøg – uden at dette lykkedes – måtte patruljen derfor tage fat i ham igen, men dette afstedkom, at han blev endnu mere aggressiv, og tog nu fat én af betjentenes jakker. Tålmodigheden med manden var nu opbrugt, og han blev derfor forsøgt anholdt med henblik på at komme med på stationen til afrusning. Dette var han dog ikke tilfreds med og modsatte sig voldsomt anholdelsen. Han blev derfor eksponeret med peberspray, hvorefter anholdelsen kunne gennemføres.

Den 48-årige blev hensat i detentionen. Kl. 03.18 var den gal igen, da spirituspåvirket 27-årig mand fra Aarhus blev anholdt ud for Heidi’s Bier Bar i Klostergade i Aarhus, hvor han indlod sig i slagsmål på gaden. Den 27-årige blev indbragt til politiets detentioner og løslades efter endt afrusning og afhøring. Lørdag kl. 03.23 blev en spirituspåvirket 32-årig mand fra Aarhus anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da han udviste en aggressiv attitude over for en dørmand på London Bar ved Åboulevarden i Aarhus. Manden blev først forsøgt bortvist af politiets patrulje, men vendte kort tid efter retur med samme holdning, hvorfor han blev anholdt og indbragt til politiets detentioner. Også han løslades efter endt afrusning og afhøring.

Kl. 04.54 blev en 29-årig spirituspåvirket spansk statsborger anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen efter han på gaden ud for Heidi’s Beer Bar i Klostergade i Aarhus rev en 23-årig kvinde i håret og skubbede hende op ad en mur samtidig med, at han råbte højlydt. Politiet blev tilkaldt og foretog anholdelse. Han blev indbragt til politigården, hvor han blev præsenteret for en straksbøde på kr. 3.000. Døgnrapportens gennemgang af nattens begivenheder slutter med en brand: For kl. 05.54 blev der via 112 anmeldt om kraftig røgudvikling i en opgang i Dirch Passers Gade i Aarhus. Ved brandvæsnet og politiets ankomst fandt man frem til kilden, der var en lejlighed i opgangen. Det viste sig, at lejlighedens beboer – en 22-årig mand – var kommet hjem efter en tur i byen, og ville lave sig lidt mad på komfuret. Han var imidlertid faldet i søvn i processen, og maden brændte så meget på, at det udviklede kraftig røg – dog ingen flammer. Brandvæsnet fik luftet opgang og lejlighed ud. Den 22-årig blev sigtet for overtrædelse brandlovgivningen på grund af sin uforsigtighed.

JP Aarhus