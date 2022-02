R foreslår bevarende plan for et af Aarhus' ældste kvarterer

»Bymidten oplever særligt store forandringer i disse år. Blandt andet er nye detailhandelsformer og forøget storbyturisme med til at øge behovet for bymiljøer, der er oplevelsesrige og opleves som autentiske,« forklarer gruppen i en byrådsindstilling.

En gåtur ned ad Vestergade er med bindingsværkshuse og dybe baggårde indbegrebet af historiens vingesus, og nu vil Det Radikale Venstre have kvarteret omfattet af en såkaldt bevarende lokalplan for at sikre kvarteret i den hastige udvikling, byen er inde i.

For mens bevarelsen af både Latinerkvarteret, Frederiksbjerg, Øgadekvarteret og Trøjborg er i fokus på forskellig vis i byudviklingen, så er Vestergadekvarteret derimod »ikke taget særlig hånd om«, står der i indstillingen fra byrådsgruppen, Rabih Azad-Ahmad, Mahad Yussuf og Metin Lindved Aydin, som på byrådsmødet onsdag ønsker opbakning til udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for kvarteret. Forud for lokalplanen ønsker gruppen sig derudover en udredning af områdets historiske betydning for byen og en udnævnelse af Vestergadekvarteret som kulturmiljø.