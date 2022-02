19/02/2022 KL. 16:15

Ældrerådmand skal tage over, når teknisk rådmands kasketter skaber problemer

Steen Stavnsbo (K), rådmand for Teknik og Miljø, foreslår, at Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg, skal tage over i sager, hvor Stavnsbos venskab med én af Aarhus' største ejendomsudviklere eller erhvervsaktiviteter gør ham inhabil i sagsbehandlingen.