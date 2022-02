Danske teatre vil være grønnere – det begynder i Aarhus

Målet er, at den danske scenekunstbranche skal være førende inden for bæredygtige kunstbrancher i Danmark, og arbejdet med det skydes i gang tirsdag, hvor branchen samles til en konference på Aarhus Teater.

»Det er blevet tydeligt, at der både er behov for og lyst til flere fælles initiativer, som kan give hele scenekunstbranchen de nødvendige redskaber til at accelerere den grønne omstilling,« siger direktør i organisationen Dansk Teater Peter Mark Lundberg i en pressemeddelelse.