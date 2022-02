La Tour, højhus på Randersvej »Jeg kan godt se, hvad man forsøger at gøre ved at forholde sig til bakketoppen og bygge rundt om vandtårnet. Hvis den bygning skal lykkes, skal det være med den kvalitet, den bygges i, og nogle af detaljerne, men den er svær. Jeg synes godt, man kunne have haft en mere nænsom læsning af det her sted og skabt en bygning, som var mere sted-tilpasset,« siger Anne Mette Boye.

Åbyen ved Søren Frichs Vej

Åbyen. Foto: JP

»Der savner jeg, at man i højere grad havde lavet en venligere kantzone og arbejdet med det rum, der ligger ud mod Søren Frichs Vej. Det er en meget hård mur og en hård overgang for dem, der går og cykler forbi,« siger Anne Mette Boye.

Kampanilen og Karréerne, Aarhus Ø

Kampanilen og Karréerne. Foto: JP

»Om det er en gimmick eller ej med det tårn, er op til den enkelte, men jeg synes, man er lykkedes med at få nedbrudt skalaen i de mellemrum, der ligger mellem bygningerne, som man kan gå i. På den måde bliver den det, vi kalder en bybygning. Tårnet med ur bliver et vartegn i det her område, men der er mange vartegn på Aarhus Ø, og jeg havde gerne set et fokus på en større sammenhæng i byggeriet og bylivet fra starten. Det er der sat fokus på nu,« siger Anne Mette Boye.

Æggepakkeriet, Godsbanen

Æggepakkeriet. Foto: JP

»Den kan jeg godt lide som samlet bymotiv. Man har forholdt sig til de eksisterende strukturer både i skala, materialer og detaljering, og så har vi fået en hilsen til rådhustårnet. Man har forholdt sig til de bygninger, der ligger omkring, men er også kommet med et nyt bud på, hvordan man kan bygge på det her sted. De høje rum ud til fortovet kunne godt have fået lidt mere luft ud til gaden. Bygningen er høj, men den trækker sig lidt tilbage og har også en relation over til Arkitektskolen,« siger Anne Mette Boye. Navitas ved havnen

Navitas. Foto: JP

»Det er jo næsten synd for den bygning efterhånden, for den har fået meget kritik. Jeg ved, at man har haft gode ambitioner med studiemiljøet og fået trukket mange studerende ned på havnearealet og skabt et godt studiemiljø inde i bygningen og et godt sted at sidde mod havnebassinet. Så den fungerer med funktionerne inde i huset, men ikke i forhold til byrummet. Man har ikke forholdt sig til byrummet omkring, og facadens materialitet gør det svært at fornemme det liv, der er i bygningen, så den arkitektonisk fremstår hård og uvelkommende. Man skal ind under en spids for at komme ind, og der mangler generelt en åbenhed i stueetagen,« siger Anne Mette Boye.