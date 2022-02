Endnu en person fængslet i sag om indespærring

Retten i Aarhus varetægtsfængslede torsdag morgen en 31-årig mand, som Østjyllands Politi sætter i forbindelse med en en sag fra 18. januar, hvor en 43-årig mand blev holdt indespærret i en lejlighed i Åbyhøj.

Den 31-årige sigtes for frihedsberøvelse, grov vold og afpresning, og han blev varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig og tog forbehold for at kære kendelsen.