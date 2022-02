To mænd anholdt efter indbrudsforsøg

Østjyllands Politi fik natten til torsdag kl. 1.23 en anmeldelse om, at nogen forsøgte bryde ind i et loftsrum på Banegårdspladsen i Aarhus C. En borger var vågnet ved lyden af knust glas og kunne høre nogen pusle ved loftsrummet.

Betjentene kunne i følge døgnrapporten fra Østjyllands Politi se, at der var knust noget glas i døren ind til opgangen, og da de gik op på 5. sal, traf de en 46-årig mand, som befandt sig ved en dør ind til loftsrummet. Her var der også knust en rude i døren, og da den 46-årige havde svært ved at forklare, hvad han lavede ved loftsrummet, blev han anholdt og sigtet for forsøg på indbrud.

Samme sigtelse endte den 49-årige mand med at få.

Umiddelbart var det ikke lykkedes mændene at få døren til loftsrummet op, og der var ikke stjålet noget.