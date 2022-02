Fuld mand var faldet i søvn i baren

Da betjentene ankom til stedet, blev den 33-årige mand gjort bekendt med, at man ikke længere ønskede hans tilstedeværelse på stedet, og han blev bedt om at forlade baren.

Natten til onsdag kl. 01.17 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra en bar i det centrale Aarhus, hvor man havde brug for assistance i forbindelse med bortvisning af en meget spirituspåvirket mand, der havde lagt sig til at sove i baren, fortæller døgnrapporten.

På trods af gentagne opfordringer blev han dog ved med at vende tilbage, og han endte derfor med at blive anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.