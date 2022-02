Solskin var der ikke noget af denne råkolde februardag, der oven i hatten tilføjede regn og blæst med vindstød af stormstyrke til hverdagsmenuen. Så jo, der er noget, der hedder dårligt vejr.

Vi havde besluttet os for en sandwichfrokost og var endt med at sætte kryds ud for Sun Shine Sandwich Bar i Nørregade. Sandwichbaren har formået at fejre sit 10-års jubilæum, hvilket i sig selv vidner om et langtidsholdbart koncept.