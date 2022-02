Madrevolutionen, vi ikke kan undgå: Ud med bøfferne. Ind med grøntsagerne

Hvert år sætter Århundredets Festival fokus på et bestemt emne, og i år er temaet revolution. Rundt om i byen og online afholdes arrangementer, hvor forskere fra især Aarhus Universitet fortæller om forskellige slags revolutioner.

Et af arrangementerne på Aarhus Universitet sætter fokus på den madrevolution, der er nødvendig for at mindske klimabelastningen.