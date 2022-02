Til daglig arbejder Dorthe Vinther Andersen i Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune, men to morgener i sidste uge iførte hun sig i stedet for pænt kontortøj varmt udetøj og kørte i børnehave, hvor hun vikarierede for sygemeldt personale i to særligt hårdt ramte institutioner.

Det har indtil videre ni medarbejdere i Børn og Unge-administrationens fællesfunktioner gjort den seneste halvanden uge. De har rykket rundt på møder og mødt forståelse hos interne og eksterne